Сергій Разумовський

Визначилися обидві півфінальні пари чемпіонату світу-2026 з футболу. Останніми учасниками цієї стадії стали Англія та Аргентина, які вночі виграли свої чвертьфінальні матчі. Обидва поєдинки завершилися лише після овертаймів.

Норвегія поступилася Англії з рахунком 1:2, а Аргентина здолала Швейцарію — 3:1.

Для Аргентини це другий поспіль вихід до півфіналу чемпіонату світу. Команда підходить до цієї стадії у статусі чинного переможця турніру. Натомість Англія вперше за вісім років пробилася до півфіналу світової першості.

Півфінальні матчі чемпіонату світу-2026 відбудуться 14 та 15 липня.

У вівторок, 14 липня, о 22:00 зіграють Франція та Іспанія.

У середу, 15 липня, о 22:00 відбудеться другий півфінал, у якому Англія зустрінеться з Аргентиною.

Аргентина стала єдиною командою за межами Європи, якій вдалося пробитися до четвірки найкращих на чемпіонаті світу-2026. Разом із нею у півфіналі зіграють три європейські збірні — Франція, Іспанія та Англія.

Таким чином, південноамериканська команда залишилася єдиним представником свого континенту на цій стадії турніру. Водночас Європа матиме одразу трьох представників у боротьбі за вихід до фіналу.