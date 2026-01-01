Завершився третій, заключний тур групового етапу Кубка африканських націй 2025 у квартеті E.

У Рабаті збірна Алжиру підтвердила статус фаворита групи, впевнено перегравши Екваторіальну Гвінею з рахунком 3:1. Алжирці забезпечили комфортну перевагу ще до перерви: на 19-й хвилині відзначився захисник Зінеддін Белаїд, згодом Фарес Шаїбі подвоїв рахунок, а Ібрахім Маза забив третій м’яч уже в першому таймі. Після відпочинку Екваторіальна Гвінея змогла відповісти голом Еміліо Нсуе, однак на підсумок зустрічі це не вплинуло.

Паралельно в Касабланці Буркіна-Фасо здобула перемогу над Суданом 2:0. Швидкий гол на 16-й хвилині забив форвард донецького Шахтаря Ласіна Траоре, а остаточну крапку наприкінці матчу поставив Арсен Куассі. Судан мав шанс повернути інтригу ще в першому таймі, але Аль-Джезолі Нух не реалізував пенальті.

Кубок африканських націй 2025. Група E. 3-й тур

Екваторіальна Гвінея – Алжир 1:3 (Нсуе 50 – Белаїд 19, Шаїбі 25, Маза 32)

Судан – Буркіна-Фасо 0:2 (Траоре 16, Куассі 85)

Після завершення всіх матчів третього туру розподіл місць у групі E має такий вигляд:

Алжир — 9 очок (1-ше місце, вихід у плейоф)

Буркіна-Фасо — 6 очок (2-ге місце, вихід у плейоф)

Судан — 3 очки (3-тє місце, вихід у плейоф)

Екваторіальна Гвінея — 0 очок (4-те місце, залишила турнір)

У 1/8 фіналу Кубка Африки Алжир зіграє проти ДР Конго, Буркіна-Фасо зустрінеться з переможцем групи F Кот-д’Івуаром, а Судан на стадії плейоф протистоятиме лідеру групи D Сенегалу. Екваторіальна Гвінея завершила виступи на турнірі.

Кубок африканських націй 2025 року проходить у Марокко за участю 24 національних збірних, розподілених на шість груп. Турнір триватиме до 18 січня, а чинним чемпіоном є збірна Кот-д’Івуару.