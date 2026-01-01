Завершився груповий етап Кубка африканських націй 2025 року. За його підсумками остаточно визначилися всі учасники та пари стадії плейоф, з якої турнір переходить у формат матчів на виліт. Останнім визначився розподіл місць у квартеті Е та квартеті F.

До 1/8 фіналу Кубка Африки пробилися 16 національних збірних. Пряму путівку до плейоф здобули Марокко, Малі, Єгипет, Південна Африка, Нігерія, Туніс, Сенегал, ДР Конго, Алжир, Буркіна-Фасо, Кот-д’Івуар та Камерун. Також боротьбу за трофей продовжать Бенін, Судан, Мозамбік і Танзанія як найкращі команди, що посіли треті місця у своїх групах.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться з 3 по 6 січня.

Пари 1/8 фіналу Кубка африканських націй 2026

3 січня, 18:00. Сенегал — Судан

3 січня, 21:00. Малі — Туніс

4 січня, 18:00. Марокко — Танзанія

4 січня, 21:00. Південна Африка — Камерун

5 січня, 18:00. Єгипет — Бенін

5 січня, 21:00. Нігерія — Мозамбік

6 січня, 18:00. Алжир — ДР Конго

6 січня, 21:00. Кот-д’Івуар — Буркіна-Фасо

Кубок африканських націй 2025 проходить у Марокко за участю 24 національних збірних, поділених на шість груп. Турнір триватиме до 18 січня. Чинним володарем трофея є збірна Кот-д’Івуару, яка у фіналі попереднього розіграшу перемогла Нігерію з рахунком 2:1.