Збірна Єгипту вийшла до чвертьфіналу Кубка африканських націй, перегравши Бенін у драматичному матчі 1/8 фіналу. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а в овертаймах єгиптяни дотиснули суперника та перемогли 3:1.

Єгипет відкрив рахунок на 69-й хвилині зусиллями Марвана Аттеї, проте Бенін зумів відновити рівновагу - на 83-й хвилині відзначився Джодель Доссу. Переможця довелося визначати у додатковий час.

Вирішальним став перший екстра-тайм, коли Ясер Ібрагім точно замкнув подачу з кутового і знову вивів Єгипет уперед. Крапку в поєдинку поставив Мохамед Салах, який відзначився на 120+4 хвилині після стрімкої контратаки.

Таким чином, команда продовжує боротьбу за титул на КАН-2025 та впевнено рухається сіткою плей-оф.

КАН, 1/8 фіналу

Єгипет - Бенін 3:1

Голи: Атея, 69, Яссер Ібрагім, 97, Салах, 120+4 — Доссу, 83