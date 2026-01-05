Єгипет дотиснув Бенін та вийшов в чвертьфінал Кубка Африки
Мо Салах і компанія рушають далі
близько 2 годин тому
Збірна Єгипту вийшла до чвертьфіналу Кубка африканських націй, перегравши Бенін у драматичному матчі 1/8 фіналу. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а в овертаймах єгиптяни дотиснули суперника та перемогли 3:1.
Єгипет відкрив рахунок на 69-й хвилині зусиллями Марвана Аттеї, проте Бенін зумів відновити рівновагу - на 83-й хвилині відзначився Джодель Доссу. Переможця довелося визначати у додатковий час.
Вирішальним став перший екстра-тайм, коли Ясер Ібрагім точно замкнув подачу з кутового і знову вивів Єгипет уперед. Крапку в поєдинку поставив Мохамед Салах, який відзначився на 120+4 хвилині після стрімкої контратаки.
Таким чином, команда продовжує боротьбу за титул на КАН-2025 та впевнено рухається сіткою плей-оф.
КАН, 1/8 фіналу
Єгипет - Бенін 3:1
Голи: Атея, 69, Яссер Ібрагім, 97, Салах, 120+4 — Доссу, 83