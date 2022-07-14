Вже другий потенційний претендент відмовився від трансферу Роналду

Досвідчений португалець не влаштував тренера

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Нападник «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду не перейде до «Челсі». Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, рішення було ухвалено після зустрічі головного тренера «аристократів» Томаса Тухеля з новим власником Тоддом Боелі. Вони прийшли до висновку, що не варто оформлювати даний трансфер.

Раніше повідомлялося, що на 37-річного португальця претендував ПСЖ. Однак парижани також відмовилися від покупки.

Крім того, Жорже Мендеш, агент Роналду, контактував з керівництвом «Барселони» з приводу трансферу.