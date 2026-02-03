Павло Василенко

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник емоційно, але водночас спокійно відреагував на чергові чутки про можливий інтерес до нього з боку казахстанського Актобе. Український фахівець дав зрозуміти: подібні новини вже давно перестали його дивувати – і навіть втомлюють.

В інтерв’ю виданню «Український футбол» 56-річний наставник прокоментував інформацію ЗМІ, зазначивши, що за роки тренерської кар’єри його вже «відправляли» майже до всіх можливих клубів.

«Та я вже перетренував всі клуби, які тільки є 🙂 Чесно, вже втомився і читати, і коментувати новини про інтерес до мене з боку якихось клубів. Я й надалі працюю в Зорі. Ми зараз на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Готуємось до другої частини сезону – от на чому я зосереджений нині».

Команда перебуває на навчально-тренувальних зборах у Туреччині, де активно готується до старту другої частини сезону УПЛ.

На зимову паузу Зоря пішла на восьмому місці турнірної таблиці чемпіонату України, набравши 23 очки у 16 матчах. 23 лютого луганська команда відновить боротьбу в УПЛ гостьовим поєдинком проти Кудрівки, який розпочнеться о 15:30.