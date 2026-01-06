Сергій Разумовський

Металіст 1925 на офіційному рівні повідомив про завершення співпраці з центральним оборонцем Максимом Імерековим. Харківський клуб оголосив про розставання з досвідченим захисником, який був у складі команди з лютого 2024 року та встиг стати важливою частиною її обойми.

Імереков приєднався до Металіста 1925 у другій половині сезону-2023/24 й протягом цього періоду регулярно залучався до матчів. Усього 34-річний футболіст провів за клуб 40 офіційних поєдинків у різних турнірах. При цьому він відзначився не лише грою в обороні: на його рахунку чотири забиті м’ячі, що для центрального захисника є доволі помітним показником і свідчить про користь під час стандартних положень та підключень до атак.

У Металісті 1925 подякували Імерекову за професіоналізм, ставлення до роботи та самовіддачу, а також відзначили його внесок у розвиток команди. Клуб побажав гравцеві успішного продовження кар’єри та нових досягнень у майбутньому.

