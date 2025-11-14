Захисник збірної України Тарас Михавко відреагував у ефірі MEGOGO на свій дебют за національну команду в матчі п'ятого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:4).

Для мене це був день мрії, що втілилася. Нічого страшного, хочеться подякувати вболівальникам, незважаючи на результат. На жаль, сьогодні у нас не вийшло. Ми намагалися. Десь не вистачило навіть не везіння, а терпіння. Грали проти однієї з найсильніших збірних у світі. Рухатимемося далі.

Як оцінив би свій дебют? Коли граєш проти таких гравців як Мбаппе – відчуваєш свій рівень, куди потрібно рости. Я не хочу оцінювати свою гру, це не моє завдання. Загалом матч був хороший, особливо перший тайм, виконували настанову тренера. Але в другому таймі трішки не витримали, пропустили гол через пенальті, яке таке собі було. У ворота Франції було пенальті 50 на 50, і в наші ворота було 50 на 50. Я відчув, що зіграв у мʼяч, але рефері навіть не подивився VAR.

У моменті з пенальті я відчув дотик до мʼяча і дотик до ноги суперника. Зачепив і ногу і мʼяч, потрібно подивитись цей момент, проаналізувати. Якщо це пенальті – значить я не правий.