Павло Василенко

Іспанський захисник Емерік Ляпорт вперше відверто пояснив, чому вирішив залишити Саудівську професійну лігу та розірвати сторінку кар’єри в Аль-Наср. Минулого літа 31-річний центрбек повернувся до рідного Атлетіка Більбао, визнавши, що досвід на Близькому Сході не виправдав його очікувань.

Після п’яти успішних років у Манчестер Сіті Ляпорт у 2023 році прийняв пропозицію з Ер-Ріяда, однак уже в перший сезон відчув, що спортивне й життєве середовище не зовсім відповідає його цінностям. В інтерв’ю RMC Sport він зізнався: раніше не говорив публічно, але ще тоді зрозумів, що це не те, чого він шукав.

Футболіст розповів, що обговорював ситуацію з керівництвом клубу, яке просило його проявити терпіння. Попри це, внутрішнє відчуття не змінилося. Окрім професійних нюансів, важливу роль відіграли й сімейні обставини – бажання бути ближче до рідних стало вирішальним фактором.

«Я ніколи раніше цього не казав, але в перший рік у Саудівській Аравії я зрозумів, що це не зовсім те, чого я шукав. Я говорив з клубом про це в перший рік, але вони попросили мене бути терплячим. Все залишилося так само, у мене були деякі проблеми, але нічого серйозного, з чим ми не могли б впоратися. Ми вирішили не продовжувати на третій рік. Був також сімейний аспект, який був важливим для мене».

Ляпорт також підтвердив інтерес з боку Марсель, однак пріоритетом для нього було повернення додому. Саме тому він обрав Більбао – місто, з яким пов’язані його корені, родина та відчуття справжньої футбольної ідентичності.