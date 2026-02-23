Головний тренер Аль-Насра Жорже Жезуш може залишитися в клубі ще на кілька років. За інформацією джерел із Саудівської Аравії, керівництво команди готове запропонувати португальському фахівцю новий контракт до середини 2027 року.

У клубі позитивно оцінюють результати роботи Жезуша та зацікавлені у продовженні співпраці вже в наступному сезоні. Наразі Аль-Наср очолює турнірну таблицю національного чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що майбутнє наставника може залежати від рішення Кріштіану Роналду. ЗМІ припускали, що Жезуш залишить команду, якщо його співвітчизник покине клуб улітку. Проте нещодавно зірковий нападник заявив про намір залишитися.

Жорже Жезуш очолив Аль-Наср у липні минулого року та швидко вивів команду на лідерські позиції в чемпіонаті.