Павло Василенко

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес зізнався, що серйозно замислювався над завершенням кар’єри у віці лише 27 років. Аргентинець пережив надзвичайно важкий психологічний період після низки травм, які переслідували його з моменту переходу на «Олд Траффорд».

Мартінес приєднався до «червоних дияволів» улітку 2022 року за 64 мільйони євро, але в Англії його шлях був затьмарений постійними проблемами зі здоров’ям. Найважчим ударом стала травма передньої хрестоподібної зв’язки, отримана у лютому минулого року в матчі проти Крістал Пелас.

«Я відчував, що я більше не футболіст. Ти постійно відчуваєш біль і думаєш, що більше ніколи не вийдеш на поле. Це повний психічний і фізичний дисбаланс», – зізнався Мартінес в інтерв’ю AFA Estudio.

За його словами, у перші тижні після травми він серйозно розглядав варіант здатися.

Вирішальну роль у поверненні зіграла підтримка близьких.

«Я тримався за свою родину, друзів, за людей поруч. Вони не дозволили мені обрати легкий шлях», – зазначив аргентинець.

Наприкінці листопада Мартінес повернувся на поле і з того часу вже провів 10 матчів за Манчестер Юнайтед.

«Саме у найважчі моменти формується характер. Я знову знайшов себе і віддавав усе, щоб повернутися», – підсумував захисник.

Наразі Манчестер Юнайтед займає п’яте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 35 очок в 22 матчах.

Контракт аргентинця з англійським клубом чинний до 30 червня 2027 року. Портал Тransfermarkt оцінює футболіста в 35 мільйонів євро.