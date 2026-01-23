Манчестер Юнайтед націлився на повернення зірки Лестера до АПЛ
Клуб уже зробив пропозицію 29-річному нігерійцю
12 хвилин тому
Півзахисник Бешикташа Вільфред Ндіді може найближчим часом повернутися до англійської Прем’єр-ліги. За інформацією авторитетного журналіста та інсайдера Фабриціо Романо, інтерес до 29-річного нігерійця проявляє Манчестер Юнайтед.
Згідно з даними джерела, манкуніанці вже зробили Ндіді пропозицію щодо можливого співробітництва. Водночас фінансові умови потенційної угоди наразі не розголошуються, а переговорний процес перебуває на початковій стадії.
У поточному сезоні Вільфред Ндіді провів за Бешикташ 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем та однією результативною передачею. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість нігерійського хавбека становить близько 10 мільйонів євро.
