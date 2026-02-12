Сергій Разумовський

У черговому контрольному матчі, в якому львівський клуб Рух здобув перемогу над словенським Радомлє (2:1), знову не брав участі півзахисник Василь Руніч. Хоча футболіст перебуває разом із командою на зборі в Словенії, однак поки що працює за індивідуальною програмою, що не дозволяє йому брати участь у спарингах. Про це повідомляє Sport.ua.

Деталі прогресу його відновлення наразі не розголошуються, але очевидно, що тренерський штаб не ризикує здоров’ям гравця, продовжуючи підводити його до повноцінної форми окремо від загальної групи. Немає у розпорядженні головного тренера Івана Федика й одного з ключових захисників команди — Юрія Копини.

Він зазнав травми м’яза в заключному контрольному поєдинку, що відбувся ще перед від’їздом Руху на балканський етап підготовки. Нині Копина проходить відновлення у Львові. Планується, що після повернення клубу з-за кордону футболіст пройде додаткове медичне обстеження, і тоді вже стане відомо, коли він зможе повернутися до роботи під керівництвом Івана Федика і який прогноз щодо термінів його повного відновлення.

Під час збору у Словенії львівська команда планує провести ще два контрольних поєдинки, після чого 14 лютого вирушить у зворотному напрямку — додому, до Львова, де продовжить підготовку до поновлення офіційного сезону.

Нагадаємо, що нещодавно до тренерського штабу львівського клубу приєднався колишній півзахисник Динамо та збірної України Сергій Рибалка, який розпочав свою роботу в команді U-19.