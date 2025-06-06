Ямаль: «Хочу здобути ще один титул з Іспанією»

Півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився емоціями після перемоги над Францією з рахунком 5:4 у півфіналі Ліги націй УЄФА сезону 2024/2025. Молодий талант оформив дубль, забивши третій і п’ятий голи у ворота суперника.

Якщо дві великі команди грають таким чином, часом це призводить до великої кількості голів. Суперник змусив нас страждати до самого кінця, але ми вийшли у фінал, попри допущені помилки. Коли ти на хвилі перемог, найкраще — це перемагати далі. На нас чекає особливий матч — фінал проти великої команди. Це дає додатковий заряд мотивації. Хочу доводити, хто я є, саме в таких матчах. І хочу здобути ще один титул, — цитує Ямаля офіційний сайт УЄФА.

У другому таймі іспанці вели 5:1, але наприкінці гри французи зуміли скоротити розрив до мінімуму. Тим не менш, саме команда Ямаля вийшла до вирішального матчу, де зустрінеться з Португалією.