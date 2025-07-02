Павло Василенко

У середу Барселона відкрила продаж клубних футболок наступного сезону. Найпопулярнішими, звісно, ​​є футболки з ім'ям Ламіна Ямаля.

З сезону 2025/26 іспанський талант одягне футболку з номером «10» на спині. 17-річний гравець став другим спадкоємцем цього номера після Ансу Фаті після закінчення епохи Ліонеля Мессі.

Не дивно, що вболівальники були у захваті від нової футболки. З моменту відкриття магазину клубу футболки з ім'ям молодої зірки Барселони розпродали в масовому порядку.

Масштаби продаж досягли колосальних висот. На сайті магазину з'явилося попередження про те, що поки клуб офіційно не підтвердить зміну номера гравця, покупки не здійснюватимуться.

Більше того, за спробу персоналізувати покупку номером та ім'ям Ямаля стягувалися додаткові збори. Така майка коштує на 25 євро дорожче за звичайну.

Як повідомляє каталонська радіостанція RAC1, рекорд за кількістю проданих футболок у перший день було побито вже о 13:00 за місцевим часом.