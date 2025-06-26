Модель OnlyFans заперечила чутки про роман із Ямалем
Васкес про ситуацію з гравецм Барселони: я не мала жодного фінансового інтересу
29 хвилин тому
Інфлюенсерка й модель платформи OnlyFans Фаті Васкес знову прокоментувала ситуацію навколо її спільного відпочинку з 17-річним футболістом Барселони Ламіном Ямалем. Раніше пару помітили разом в Італії, що спричинило хвилю обговорень у медіа та соцмережах.
У заяві Васкес заперечила будь-які романтичні стосунки з Ямалем і пригрозила судовим позовом через образливі коментарі, які надходили після оприлюднення інформації.
Коли я приїхала, то виявила, що незадовго до мене з ним була інша дівчина — фактично, це сталося за кілька годин до мого прибуття. Це застало мене зненацька, як і будь-кого в подібній ситуації, — сказала Фаті.
Я хочу пояснити, що не маю і ніколи не мала жодного фінансового інтересу в цій історії. Я самостійна з 18 років. Я почала заробляти на контенті в соцмережах понад 10 років тому, ще до того, як Ламін став відомим. Я незалежна професіоналка зі стабільною кар'єрою, — підкреслила модель
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Вона також відреагувала на припущення, що звернула увагу на Ямала через його славу.
Були припущення, що якби Ламін не був знаменитим, я б не звернула на нього увагу. Але справедливо буде сказати, що якби не мій досвід і популярність, він, імовірно, також не зацікавився б мною. Я не кажу це задля конфлікту, а щоб поставити крапку в цій історії. Я вдячна тим, хто не судив мене упереджено, а намагався розібратися в ситуації, — підсумувала Васкес.
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