Інфлюенсерка й модель платформи OnlyFans Фаті Васкес знову прокоментувала ситуацію навколо її спільного відпочинку з 17-річним футболістом Барселони Ламіном Ямалем. Раніше пару помітили разом в Італії, що спричинило хвилю обговорень у медіа та соцмережах.

У заяві Васкес заперечила будь-які романтичні стосунки з Ямалем і пригрозила судовим позовом через образливі коментарі, які надходили після оприлюднення інформації.

Коли я приїхала, то виявила, що незадовго до мене з ним була інша дівчина — фактично, це сталося за кілька годин до мого прибуття. Це застало мене зненацька, як і будь-кого в подібній ситуації, — сказала Фаті. Я хочу пояснити, що не маю і ніколи не мала жодного фінансового інтересу в цій історії. Я самостійна з 18 років. Я почала заробляти на контенті в соцмережах понад 10 років тому, ще до того, як Ламін став відомим. Я незалежна професіоналка зі стабільною кар'єрою, — підкреслила модель

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Вона також відреагувала на припущення, що звернула увагу на Ямала через його славу.