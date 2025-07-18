Павло Василенко

Ламін Ямаль прокоментував гучний скандал, який вибухнув після його дня народження. Його слова можуть виявитися несподіваними для деяких.

Минулими вихідними вінгер Барселони вступив у доросле життя. У неділю він відсвяткував своє 18-річчя, влаштувавши напередодні розкішну вечірку.

Прийом на честь іспанця пройшов на віллі Масія Алькасар дель Гарраф поблизу Барселони. На ньому було близько 250 осіб, включаючи знаменитостей зі світу футболу та інших сфер.

На заході були також присутні люди невисокого зростання, найняті для розваги. Їхня присутність викликала чимало суперечок.

Одна із організацій оголосила про судовий позов проти Ямаля. Після розгорання скандалу іспанський уряд також розпочав розслідування.

Сам гравець нарешті висловився із цього приводу. Зірка Барселони залишилася незворушною, заявивши, що скандал її не цікавить.

«Чесно кажучи, мене не хвилює критика чи похвала, якщо вони не походять від моєї родини, друзів чи близьких мені людей. Важливо те, що я отримую задоволення від гри. Я працюю на Барселону, граю за Барселону, але за межами поля я просто насолоджуюся життям», – цитує Ямаля Mundo Deportivo.

Багато вказує на те, що Ямалю не загрожують серйозні наслідки. Проте офіційне рішення з цього питання поки що не прийнято.