Футболіст Барселони Ламін Ямаль опинився у центрі скандалу після святкування свого 18-річчя 13 липня. За даними видання AS, на вечірці футболіста нібито були присутні люди з карликовістю, яких запросили як розвагу для гостей.

Асоціація людей з ахондроплазією та іншими скелетними дисплазіями різко засудила таку ініціативу. У офіційній заяві організації підкреслюється, що подібні дії принижують гідність людей з обмеженими фізичними можливостями. Представники асоціації не виключають можливості правових наслідків для футболіста.

Незважаючи на сувору заборону зйомок та використання телефонів під час заходу, деталі вечірки стали відомі ЗМІ. Серед гостей святкування були численні знаменитості: стримери, колеги-футболісти, блогери та музиканти. Джерелом інформації міг стати будь-який із присутніх.

Наразі представники Ямаля не давали офіційних коментарів з приводу цієї ситуації. Скандал вже викликав широкий суспільний резонанс у спортивних колах та за їх межами.

Також, Ямаль зробив сам собі розкішний подарунок на день народження.