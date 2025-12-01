Ямаль втомився від порівнянь: «Мессі – великий, але я – не він»
Зірка каталонців розповів про своє відношення до легенди футболу
близько 14 годин тому
Головна зірка Барселони Ламін Ямаль заявив, що не прагне стати новим Ліонелем Мессі й уже втомився від постійних порівнянь з легендарним аргентинцем.
Це протиставлення здавалося неминучим: обидва пройшли через знамениту Ла Масію та виступають на одній позиції.
Ямаль наголошує, що прагне йти власним шляхом і творити свою унікальну історію у футболі.
«Я вважаю Мессі найкращим гравцем усіх часів, але він знає, що я теж хороший футболіст. Якщо ми будемо грати один проти одного, між нами буде лише повага. Він розуміє, що я не намагаюся копіювати його, наслідувати його стиль чи носити десятку, як він. Я хочу йти своїм шляхом», – сказав Ямаль у коментарі CBS.
Нагадаємо, що нещодавно Ямаль посів друге місце у голосуванні за «Золотий м’яч», поступившись Усману Дембеле.