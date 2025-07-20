Барселона встановила клубний рекорд, продавши 70 тисяч футболок з прізвищем крайнього нападника Ламіна Ямаля протягом 24 годин після зміни ним ігрового номера на 10-й. За оцінками клубу, каталонці заробили на цих продажах близько 10 мільйонів євро. Про це повідомляє COPE.

За інформацією джерела, комерційний успіх перевершив усі прогнози Барселони. Футболки з 10-м номером та прізвищем Ямаля були відправлені у понад 170 країн світу.

Підкреслюється, що Блауграна зафіксувала найбільший обсяг продажів футболок за один день в історії клубу. Були перевершені показники колишніх нападників Барселони Ліонеля Мессі та Неймара.

Раніше, Ламін Ямаль змінив 19 номер у Барселоні на 9.