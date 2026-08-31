Сергій Разумовський

У третьому турі іспанської Ла Ліги Барселона здобула переконливу домашню перемогу над Райо Вальєкано. Каталонці провели результативний матч і розгромили суперника з рахунком 5:2.

Головними героями зустрічі стали Ламін Ямаль і Рафінья. Іспанський вінгер оформив дубль, а бразилець записав на свій рахунок два забиті м’ячі та результативну передачу.

Попри підсумковий розгром, рахунок відкрили гості. На 12-й хвилині Камельйо скористався нагодою та вивів Райо Вальєкано вперед. Барселона швидко відреагувала на пропущений м’яч і вже до середини першого тайму не лише зрівняла рахунок, а й вийшла вперед.

На 19-й хвилині Рафінья реалізував свій момент і відновив рівновагу. Ще через дві хвилини Ямаль забив другий м’яч каталонців, завершивши стрімкий камбек господарів.

Перед перервою Барселона могла збільшити перевагу. Жюль Кунде відправив м’яч у сітку воріт Райо Вальєкано, однак після перевірки епізоду арбітри зафіксували офсайд і скасували взяття воріт.

На початку другого тайму команда з Мадрида знову скоротила відставання. На 51-й хвилині Лежен зрізав м’яч у власні ворота, чим допоміг Барселоні повернути перевагу у два голи.

Невдовзі каталонці остаточно перехопили контроль над грою. Рафінья на 71-й хвилині оформив дубль і зробив рахунок 4:2. Наприкінці зустрічі Ямаль також забив удруге, встановивши остаточний результат – 5:2.

Перед поєдинком Барселони Осасуна на власному полі мінімально перемогла Хетафе. Єдиний гол у зустрічі господарі забили наприкінці першого тайму. Будімір упевнено реалізував пенальті, призначений у компенсований до першого тайму час.

Після трьох турів Барселона набрала дев’ять очок і посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Каталонці випереджають Реал за додатковими показниками. Осасуна завдяки перемозі над Хетафе також покращила своє становище в чемпіонаті й сенсаційно посідає п'яте місце.

Ла Ліга, третій тур

Осасуна – Хетафе 1:0

Гол: Будімір, 45+2 (пен.)

Барселона – Райо Вальєкано 5:2

Голи: Рафінья, 19, 71, Ямаль, 21, 90, Лежен, 51 (автогол) – Камельйо, 12, 59

Відео: MEGOGO