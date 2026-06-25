Олександр Сукманський

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Японії зустрінеться зі Швецією в матчі, який може визначити підсумковий розподіл місць у групі F.

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Японська команда вдало проводить турнір. Після нічиєї з Нідерландами (2:2) підопічні Хадзіме Моріясу впевнено перемогли Туніс з рахунком 4:0. Перед заключним туром японці посідають друге місце в групі та гарантують собі вихід до плейоф у разі уникнення поразки. Також вони зберігають шанси на першу позицію.

Безпрограшна серія Японії на чемпіонатах світу налічує вже чотири матчі. У разі позитивного результату команда може стати лише другою збірною Азії після Південної Кореї, яка проведе п’ять поспіль матчів мундіалю без поразок.

Швеція розпочала турнір із переконливої перемоги над Тунісом (5:1), однак у другому турі зазнала поразки з таким самим рахунком від Нідерландів. Перед вирішальним поєдинком скандинави потребують перемоги, щоб гарантовано фінішувати в зоні прямого виходу до плейоф.

Історія також на боці шведів: на чемпіонатах світу вони ще жодного разу не програвали представникам Азії, здобувши дві перемоги та один раз зігравши внічию.

Серед ключових футболістів Японії варто відзначити Даїті Камаду, який відзначався голами в обох матчах групового етапу. У складі Швеції одним із лідерів атаки залишається Антоні Еланга, який забив у попередньому турі.

Перед грою у японців викликає занепокоєння стан Такефуси Кубо, який має проблеми з коліном. Водночас Швеція підходить до зустрічі без кадрових втрат.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Японія — Швеція так: коефіцієнт на перемогу Японії — 1.87, на перемогу Швеції — 4.47. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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