Грем Поттер — про 1:5 від Нідерландів: «З цього досвіду ми винесемо багато уроків»
Фахівець розповів про флангову загрозу суперника та провальний старт гри
14 хвилин томуПідписатися в
Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер прокоментував розгромну поразку своєї команди в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу 2026 року проти національної збірної Нідерландів.
Фахівець віддав належне рівню суперника і зазначив, що цей невдалий поєдинок має стати корисним досвідом для шведської команди в майбутньому. Слова наводить пресслужба ФІФА.
Ми грали з дуже хорошою командою. Суперник створював небезпечні моменти на флангах. Перший гол був забитий після довгого пасу, з яким ми не дуже добре впоралися. Перший тайм ми розпочали не найкращим чином. Це один із тих випадків, з яких ми винесемо багато уроків. Іноді такий досвід просто необхідний. Я не думав, що матч складеться саме так, але нам потрібно отримати з нього уроки.
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