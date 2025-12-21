Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук зазначив, що докладає максимум зусиль, щоби частіше виходити на поле. Він наголосив, що прагне показати всі свої здібності, отримавши більше ігрового часу у найближчих матчах.

«У футболі все змінюється дуже швидко. Я працюю одне й те саме щодня і намагаюся викладатися на повну. Я спробую, виділивши більше часу, показати свої якості.

Моя мотивація не змінюється. Я завжди наполегливо працюю. Для мене це не має значення, чи граю я п'ять хвилин, три чи тридцять секунд. Я завжди намагатимуся зробити все можливе для команди. Якщо я гратиму більше, це буде фантастично. Якщо ні, нічого не зміниться», – цитує Яремчука видання Тo10.