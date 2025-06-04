Яремчук: «Кожен виклик до збірної — це шанс довести, що ти гідний цієї футболки»
Форвард прокоментував старт підготовки до турніру Canadian Shield
1 день тому
Нападник збірної України Роман Яремчук поділився враженнями від початку збору національної команди перед міжнародним турніром Canadian Shield, що пройде в Канаді.
Дуже радий знову бути в збірній. Кожен виклик — це можливість, це новий шанс довести, що ти гідний цієї футболки.Тут завжди особлива атмосфера: зустріч з хлопцями, тренування, розмови, жарти, але водночас — максимальна концентрація. Ми представляємо всю країну. І хоч це звучить банально — це справді велика честь і відповідальність.Кожен із нас віддається повністю. Тому що за спиною — мільйони, які чекають на результат. Працюємо далі. Для себе, для команди, для України, — написав Яремчук в Інстаграм.
Суперниками підопічних Сергія Реброва на турнірі стануть Канада (7 червня) та Нова Зеландія (10 червня). Обидва матчі пройдуть у Торонто на стадіоні BMO Field, який у 2026 році прийматиме матчі чемпіонату світу.