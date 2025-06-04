Яремчук: «Кожен виклик до збірної — це шанс довести, що ти гідний цієї футболки»

Форвард прокоментував старт підготовки до турніру Canadian Shield

1 день тому

віа

Нападник збірної України Роман Яремчук поділився враженнями від початку збору національної команди перед міжнародним турніром Canadian Shield, що пройде в Канаді.

Дуже радий знову бути в збірній. Кожен виклик — це можливість, це новий шанс довести, що ти гідний цієї футболки.Тут завжди особлива атмосфера: зустріч з хлопцями, тренування, розмови, жарти, але водночас — максимальна концентрація. Ми представляємо всю країну. І хоч це звучить банально — це справді велика честь і відповідальність.Кожен із нас віддається повністю. Тому що за спиною — мільйони, які чекають на результат. Працюємо далі. Для себе, для команди, для України, — написав Яремчук в Інстаграм.

Суперниками підопічних Сергія Реброва на турнірі стануть Канада (7 червня) та Нова Зеландія (10 червня). Обидва матчі пройдуть у Торонто на стадіоні BMO Field, який у 2026 році прийматиме матчі чемпіонату світу.

 

Поділитись

УкраїнаCanadian Shield (футбол)Новини СпортуРоман Яремчук

Матеріали по темі

веап

Canadian Shield-2025: збірна України візьме участь у турнірі з унікальним форматом

2 днi тому

Фото: УАФ

Збірна України прибула у Торонто на турнір Canadian Shield

3 днi тому

ав

Чеберко прокоментував перший за п'ять років виклик до збірної України

1 день тому

апі

Мартинюк: «Дуже щасливий дебютному виклику до збірної України»

1 день тому