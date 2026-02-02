Яремчук - про трансфер в Ліон: «Радий бути тут»
Роман спробує себе в Лізі 1
близько 2 годин тому
Роман Яремчук / Фото - Instagram
Новачок Ліона Роман Яремчук висловивя про перехід з Олімпіакоса на правах оренди. Його слова наводить пресслужба клубу.
Я справді дуже радий бути тут і возз'єднатися з Клінтоном Матою, з яким я разом грав у Брюгге». Я також добре знаю Паулу Фонсеку, головного тренера команди. Атмосфера на стадіоні «Групама» минулої ночі одразу вразила мене, і я вже з нетерпінням чекаю гри перед цими вболівальниками, - сказав Яремчук.
У нинішньому сезоні Яремчук провів 16 матчів на клубному рівні, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу.