Минулого літа англійський форвард Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд перейшов до Барселони на правах річної оренди з опцією можливого викупу.

Взимку цього року Рубен Аморім залишив посаду головного тренера «червоних дияволів», а до кінця сезону команду очолив Майкл Каррік. Вже з'являється інформація, що влітку Каррік може отримати пропозицію про постійний контракт.

Крім того, за останніми даними Transfer News Life, наставник визначився з майбутнім Решфорда і вважає за краще повернути форварда назад у Манчестер Юнайтед.

Цього сезону Маркус провів за Барселону 31 матч, забив 9 голів і зробив 12 результативних передач. Діючий контракт гравця з Манчестером Юнайтед розрахований до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед ухвалив історичне рішення.