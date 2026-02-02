Яремчук змінив Олімпіакос на Ліон
Оренда без права викупу
29 хвилин тому
Роман Яремчук / Фото - Олімпік Ліон
Ліон голосив про перехід на правах оренди форварда Олімпіакоса та збірної України Романа Яремчука, повідомляє офіційний сайт клубу.
30-річний футболіст в останній день зимового трансферного вікна приєднався до команди Паулу Фонсеки.
За даними Transfermarkt, Олімпіакос заплатив за оренду Яремчука 1.5 мільйона євро.
В новому клубі Роман гратиме під номером 77.
У нинішньому сезоні Яремчук провів 16 матчів на клубному рівні, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу.