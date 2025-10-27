Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко розповів про переривання серії з шести ігор без перемог у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Та нічого, в принципі, не змінилося. Думаю, нам самим уже набридло показувати такі результати. Ми розуміємо, де ми граємо, за який клуб граємо. Сьогодні виходили як на фінал і розуміли, що окрім упевненої перемоги нас нічого більше не влаштує.

Чи зітхнули з полегшенням після такого результату? Звичайно, стало трохи легше, оскільки давно не вигравали. Ми розуміємо, наскільки важливі матчі в нас попереду. Тому будемо готуватися, треба виправляти ситуацію.

Звичайно, важлива перемога. Повторюся, ми давно не вигравали, багато критики, і деякі футболісти зіштовхнулися з цим перший раз. Безперечно, їм важко, тож розмовляємо, намагаємося підняти один одному настрій.

Думаю, всі розуміють, наскільки важливі дві наступні гри [з Шахтарем – прим.]. Це всеукраїнське дербі, тож будемо готуватися і, сподіваюся, порадуємо наших уболівальників.