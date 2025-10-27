Сергій Стаднюк

Затверджено дати і час початку матчів 13-го та 14-го турів української Прем’єр-ліги сезону-2025/2026. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Так, центральний матч 13-го туру між Колосом, що донедавна йшов у групі лідерів, та київським Динамо стартує о 15:30 22 листопада. Найцікавіша вивіска 14-го туру Шахтар – Кривбас відбудеться 1 грудня. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

13-Й ТУР

21 листопада (п’ятниця)

Полтава – ЛНЗ, 15:30

22 листопада (субота)

Карпати – Металіст 1925, 13:00

⭐️ Колос – Динамо, 15:30

Оболонь – Шахтар, 18:00

23 листопада (неділя)

Кривбас – Верес, 13:00

Полісся – Епіцентр, 15:30

Рух – Кудрівка, 18:00

24 листопада (понеділок)

Зоря – Олександрія, 18:00

14-Й ТУР

28 листопада (п’ятниця)

Оболонь – Колос, 18:00

29 листопада (субота)

ЛНЗ – Кудрівка, 15:30

Верес – Карпати, 18:00

30 листопада (неділя)

Олександрія – Рух, 13:00

Епіцентр – Металіст 1925, 15:30

Полісся – Зоря, 18:00

1 грудня (понеділок)

Динамо – Полтава, 15:30

⭐️ Шахтар – Кривбас, 18:00