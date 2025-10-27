В УПЛ назвали дати матчів Колос – Динамо, Шахтар – Кривбас та інших ігор
Затверджено остаточний календар зустрічей 13-го та 14-го турів української Прем'єр-ліги
близько 1 години тому
Затверджено дати і час початку матчів 13-го та 14-го турів української Прем’єр-ліги сезону-2025/2026. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Так, центральний матч 13-го туру між Колосом, що донедавна йшов у групі лідерів, та київським Динамо стартує о 15:30 22 листопада. Найцікавіша вивіска 14-го туру Шахтар – Кривбас відбудеться 1 грудня. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
13-Й ТУР
21 листопада (п’ятниця)
Полтава – ЛНЗ, 15:30
22 листопада (субота)
Карпати – Металіст 1925, 13:00
⭐️ Колос – Динамо, 15:30
Оболонь – Шахтар, 18:00
23 листопада (неділя)
Кривбас – Верес, 13:00
Полісся – Епіцентр, 15:30
Рух – Кудрівка, 18:00
24 листопада (понеділок)
Зоря – Олександрія, 18:00
14-Й ТУР
28 листопада (п’ятниця)
Оболонь – Колос, 18:00
29 листопада (субота)
ЛНЗ – Кудрівка, 15:30
Верес – Карпати, 18:00
30 листопада (неділя)
Олександрія – Рух, 13:00
Епіцентр – Металіст 1925, 15:30
Полісся – Зоря, 18:00
1 грудня (понеділок)
Динамо – Полтава, 15:30
⭐️ Шахтар – Кривбас, 18:00
