Ярмолюк допоміг Брентфорду засмутити колишнього тренера
Команда українця відібрала очки в Тоттенгема
близько 2 годин тому
Єгор Ярмолю / Фото - ФК Брентфорд
Брентфорд в рамках 19 туру АПЛ вдома приймав Тоттенгем. Лондонське дербі завершилось з рахунком 0:0.
Команда Єгора Ярмолюка за підтримки власної публіки не дозволила обіграти себе команді свого колишнього менеджера Томаса Франка.
Господарі на старті зустрічі могли вийти вперед, якби гол Шаде не було скасовано через офсайд. Тоттенгем у протягом всього матчу не вдалося створити явних нагод, аби відзначитись.
Ярмолюк в матчі проти Тоттенгема відіграв 80 хвилин.
АПЛ. 19 тур
Брентфорд - Тоттенгем 0:0
