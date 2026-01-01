Челсі розірвав контракт з Енцо Марескою і зараз шукає нового тренера. З вакантною посадою на «Стемфорд Бріидж» вже пов'язують кілька гучних імен, повідомляє Football.London.

Одним з провідних кандидатів називають Ліама Росеньйора, який успішно працює з фарм-клубом «аристократів» Страсбуром. Керівництво «синіх» було дуже вражене роботою 41-річного тренера у Лізі 1, а зв'язки між двома клубами роблять його очевидним претендентом на заміну Марески.

За інформацією джерела, Челсі не розглядає кандидатури Сеска Фабрегаса (Комо), Роберто Де Дзербі (Марсель), Франческо Фаріолі (Порту) та легендарного Джона Террі, який працює в молодіжному секторі клубу.

Мареска працював в Челсі останні півтора сезони. Італієць привів команду до перемоги в Лізі конференцій УЄФА та КЧС.

