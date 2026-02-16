Два футболісти Арсенала потрапили у лазарет перед матчами АПЛ
Бен Вайт і Рікардо Калафьорі отримали травми у кубковому поєдинку з Віганом
1 день тому
Рікардо Калафьорі/фото: Арсенал
Арсенал зіштовхнувся з новими проблемами у складі після кубкового поєдинку проти Вігана (4:0). У неділю до списку травмованих потрапили захисник Бен Вайт та півзахисник Рікардо Калафьорі.
Калафьорі мав вийти у стартовому складі, але отримав пошкодження під час розминки перед матчем. Вайт залишив поле за десять хвилин до фінального свистка.
Головний тренер Мікель Артета зазначив, що остаточний стан гравців стане відомим у найближчі 48 годин. Також гру пропустив Мартін Едегор, який продовжує відновлення після травми, отриманої у поєдинку із Брентфордом.
