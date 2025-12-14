Ярмолюк став свідком втраченої перемоги Брентфорда в АПЛ
Лідс врятувався в Лондоні
близько 1 години тому
Єгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брентфорд та Лідс поділили очки в очному поєдинку 16 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахунком 1:1.
Першу половину гри команди провели без голів, хоча в першому таймі VAR завадив команді Єгора Ярмолюка заробити пенальті, якби футболіст Брентфорда не заліз в офсайд.
По перерві команди обмінялись голами. Спочатку Хендерсон на 70-й хвилині відкрив рахунок в зустрічі. Лідсу знадобилось 14 хвилин, щоб відповісти взяттям воріт Калверта-Льюїна.
Хавбек збірної України Єгор Ярмолюк з'явився на полі за декілька хвилин до пропущеного голу Брентфорда.
АПЛ. 16 тур
Брентфорд - Лідс 1:1
Голи: Хендерсон, 70 - Калверт-Льюїн, 84