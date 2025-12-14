У 16-му турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув перемогу над Брайтоном із рахунком 2:0.

У цьому поєдинку після пропуску кількох матчів повернувся на поле вінгер Мохамед Салах, який з'явився на заміну в середині першого тайму і відзначився результативною передачею.

Таким чином, 33-річний єгиптянин встановив новий рекорд за кількістю результативних дій за один клуб в АПЛ – на його рахунку 277 результативних дій у складі Ліверпуля: 188 голів та 89 асистів.

Раніше рекорд належав Вейну Руні, який за Манчестер Юнайтед набрав 276 результативних дій – 183 голи та 93 передачі.