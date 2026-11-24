Складне становище гостей погіршилося наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині захисник Евертона Джеймс Тарковскі грубо зіграв проти Єгора Ярмолюка. Після перегляду відеоповтору арбітр скасував початкове рішення та показав англійцю пряму червону картку. Таким чином, Евертон залишився в меншості ще до перерви.

Перший гол було забито на 23-й хвилині. Кін Льюїс-Поттер отримав можливість пробити з меж штрафного майданчика та точно відправив м’яч у ворота. Уже невдовзі нападник знову опинився в центрі уваги. Після розіграшу штрафного удару Льюїс-Поттер скористався неузгодженістю оборони Евертона і швидко оформив дубль.

Лондонська команда з перших хвилин заволоділа ініціативою та взяла гру під свій контроль. Брентфорд активно пресингував, швидко переходив з оборони в атаку й регулярно створював проблеми захисту Евертона. Усі основні питання щодо переможця господарі зняли ще до перерви, а після вилучення у складі гостей довели рахунок до розгромного.

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Після відновлення гри Брентфорд продовжив контролювати перебіг зустрічі. Господарі не стали надмірно ризикувати, але водночас не відмовлялися від атак і шукали можливості збільшити перевагу. На 67-й хвилині капітан команди Віталі Янельт завдав потужного дальнього удару, після якого рахунок став 3:0.

Остаточну крапку в матчі поставив Фабіу Карвалью. Португалець вийшов на поле з лави запасних і на 90-й хвилині замкнув подачу з кутового, встановивши фінальний результат – 4:0. Евертон у другому таймі так і не зміг нав’язати супернику боротьбу та завершив зустріч із чотирма пропущеними м’ячами.

Обидва українські футболісти розпочали поєдинок у стартових складах своїх команд. Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк провів на полі 74 хвилини та не отримав попереджень. Водночас саме за його участі стався ключовий дисциплінарний епізод зустрічі: після грубого підкату Тарковскі проти українця захисник Евертона був вилучений із поля.

Віталій Миколенко відіграв за Евертон усі 90 хвилин. У середині першого тайму українець отримав жовту картку після того, як зірвав небезпечну контратаку Брентфорда. Захисник притримав за футболку Данго Уаттару, за що арбітр призначив штрафний удар.

Цей епізод мав для Евертона особливо неприємні наслідки. Саме після розіграшу штрафного, призначеного через порушення Миколенка, Брентфорд забив свій другий гол у матчі. У підсумку команда українського захисника не змогла відповісти на потужну гру господарів і зазнала розгромної поразки.

Завдяки цій перемозі Брентфорд піднявся до зони єврокубків (6-те місце, 17 очок), випередивши Евертон, який опустився на 9-ту сходинку. Відрив між командами становить лише один бал.

АПЛ, 11-й тур

Брентфорд – Евертон 4:0

Голи: Льюїс-Поттер, 23, 25, Янельт, 67, Карвалью, 90

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Айєр, ван ден Берґ, Льюїс-Поттер (Діуф, 74), Ярмолюк (Єнсен, 74), Янельт (Санґаре, 82), Уаттара (Шаде, 66), Дамсґор, Ентоні (Карвалью, 81), Вілсон

Евертон: Пікфорд, О'Браєн, Тарковскі, Брантуейт, Миколенко, Армстронґ, Ґарнер (Норґор, 85), Рель (Кін, 70), Дьюсбері-Голл (Хекні, 69), Джордж (Ґріліш, 46), Баррі (Джонсон, 70)

Попередження: Миколенко (24)

Вилучення: Тарковскі (40)