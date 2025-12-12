Захисник Динамо Владислав Захарченко підбив підсумки матчу п'ятого туру загального етапу Ліги конференцій проти Фіорентини (1:2). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звісно, трішки негативні емоції, тому що хотілося виграти, хотілося заробити очки. Але також і позитивні емоції є, тому що мені довірили місце в стартовому складі, що дуже приємно. Для мене це неоціненний досвід зіграти проти таких гравців, як Кін та Джеко. Тому змішані емоції.

В нас були свої моменти, але у «Фіорентини» також були моменти. Тут вже кому більше пощастить - вони реалізували свої моменти, а ми ні.

В перерві ми підправили деякі речі, які в нас не виходили як в обороні, так і в атаці. Тренер підказав, що треба робити. А після матчу він подякував хлопцям за те, що у всіх сьогодні було бажання і що всі хотіли грати та билися на полі.