Сергій Разумовський

У першому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Бельгії втратила очки, зігравши внічию з Єгиптом. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Єгипет відкрив рахунок у середині першого тайму. На 19-й хвилині Мохамед Салах віддав результативну передачу на Емама Ашура, який точно пробив у лівий кут воріт повз Тібо Куртуа. Для півзахисника каїрського Аль-Ахлі цей гол став дебютним у складі національної збірної Єгипту.

Сам Салах вийшов у стартовому складі єгиптян і провів на полі 76 хвилин. Саме його активність допомогла команді отримати перевагу ще до перерви.

У другому таймі Бельгія зуміла відігратися. На 66-й хвилині епізод за участю Ромелу Лукаку, який вийшов на заміну, завершився автоголом Хані. Після цього рахунок став 1:1.

Наприкінці зустрічі бельгійці мали кілька нагод вирвати перемогу. Небезпечно пробивали головою Лукаку та захисник Мехеле, однак збірна Єгипту втримала нічийний результат.

Після цього матчу обидві команди набрали по одному очку в групі G. Інший поєдинок квартету між Іраном і Новою Зеландією відбудеться вночі о 4:00 за київським часом.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Бельгія – Єгипет 1:1

Голи: Хані, 66 (автогол) – Ашур, 19

Бельгія: Куртуа, Меньє, Нгой, Мехеле, Кастань (Раскін, 56), Онана (Де Кейпер, 56), Тілеманс, Доку (Фернандес-Пардо, 86), Де Брюйне (Ванакен, 86), Троссар, Де Кетеларе (Лукаку, 66).

Єгипет: Шобейр, Хані, Ібрагім, Фатхі (Адель, 89), Фату (Хафез, 89), Лашін, Аттія, Салах (Абделькарім, 76), Ашур (Рабія, 69), Зіко (Зізо, 76), Мармуш.

Попередження: Кастань, Де Кейпер — Аттія, Фату