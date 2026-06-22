Сергій Разумовський

У другому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Єгипту здобула важливу вольову перемогу над Новою Зеландією. Африканська команда поступалася після першого тайму, однак зуміла переломити перебіг зустрічі та набрати три очки.

Початок поєдинку склався краще для новозеландців. На 15-й хвилині Сурман скористався своїм шансом і вивів Нову Зеландію вперед. До перерви на полі була цілком рівна гра, тому перевага новозеландців не виглядала аж такою нелогічною

Після відпочинку фаворит значно додав у швидкості та агресії в атаці. На 58-й хвилині Зіко відновив рівновагу, повернувши інтригу до початкової точки. Після цього ініціатива повністю перейшла до африканської команди.

Одним із головних героїв зустрічі став Мохамед Салах. Лідер єгиптян спочатку на 67-й хвилині сам відзначився забитим м'ячем і вивів свою команду вперед, а згодом допоміг закріпити перевагу. На 82-й хвилині Салах віддав результативну передачу на Трезеге, який встановив остаточний рахунок — 3:1.

Завдяки цій перемозі збірна Єгипет набрала чотири очки та одноосібно очолила турнірну таблицю групи G. На другій сходинці перебуває Іран, який також має два бали та випереджає конкурентів за додатковими показниками. Несподівано лише третьою залишається Бельгія, яку перед стартом турніру вважали головним фаворитом квартету. Замикає таблицю Нова Зеландія з одним набраним очком.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, другий тур

Нова Зеландія – Єгипет 1:3

Голи: Сурман, 15 – Зіко, 58, Салах, 67, Трезеге, 82

Нова Зеландія: Крокомб, Сурман, Пейн (Біндон 85), Боксолл, Кекачей (Рандалл 76), Белл, Стаменич, Маккоуотт (Олд 66), Сінгх (Томас 76), Джаст (Де Вріс 85), Вуд

Єгипет: Шобейр, Хани, Ібрахім, Фатхі (Рабія 41), Фетух, Аттіа, Лашин, Ашур (Зізе 85), Салах (Абделмагуд 85), Зіко (Абделкарім 76), Мармуш (Трезеге 76)

Попередження: Сингх, Маккауотт – Лашин

Відео: MEGOGO