Сергій Разумовський

У першому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Португалії не змогла перемогти ДР Конго. Поєдинок першого туру групи H завершився внічию — 1:1. Основні події зустрічі відбулися ще у першому таймі.

Головною подією матчу став черговий історичний рекорд Кріштіану Роналду. 41-річний капітан Португалії вийшов у стартовому складі та став найстаршим польовим футболістом в історії чемпіонатів світу, який розпочав матч мундіалю з перших хвилин.

Крім того, для Роналду цей чемпіонат світу став уже шостим у кар’єрі. Таким чином португалець став другим гравцем в історії футболу, який взяв участь у шести мундіалях. Раніше це досягнення підкорилося Ліонелю Мессі.

Попри історичний вечір для Роналду, допомогти Португалії здобути перемогу йому не вдалося. Команда Роберто Мартінеса швидко вийшла вперед: уже на старті зустрічі Жоау Невеш, який нещодавно став дворазовим переможцем Ліги чемпіонів, відкрив рахунок ударом головою.

Втім, розвинути перевагу португальці не змогли. Наприкінці першого тайму ДР Конго відповіла своїм голом: Вісса також забив головою і зрівняв рахунок фактично «у роздягальню», шокувавши фаворита на останній секунді.

У другому таймі Португалія намагалася дотиснути суперника, однак оборона ДР Конго вистояла. У підсумку обидві команди набрали по одному очку на старті турніру.

Нічия Португалії відкрила шанс для Колумбії вже після першого туру очолити групу H. Колумбійці зіграють проти дебютанта чемпіонату світу — збірної Узбекистану. Матч відбудеться вранці, о 5:00.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Португалія – ДР Конго 1:1

Голи: Жоау Невеш, 6 – Вісса, 45+5

Португалія: Кошта, Канселу, Араужу, Вейґа, Мендеш (Семеду, 72), Невеш, Вітінья (Рамуш, 83), Сілва (Консейсау, 46), Фернандеш, Нету (Леау, 71), Роналду

ДР Конго: Мпасі, Ван-Біссака (Калулу, 85), Мбемба, Туанзебе, Капуаді, Масуаку (Ж. Каємбе, 74), Мукау (Садікі, 57), Мутуссамі, Е. Каємбе (Пікель, 74), Вісса, Бакамбу (Банза, 75)

Попередження: Сілва (13), Семеду (88), Араужу (90+2) – Мбемба (32)

Відео: MEGOGO