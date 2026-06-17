Сергій Разумовський

Кріштіану Роналду повторив історичне досягнення Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу. Капітан збірної Португалії вийшов у стартовому складі на матч першого туру групового етапу ЧС-2026 проти ДР Конго. Для 41-річного форварда цей мундіаль став уже шостим у кар’єрі.

Таким чином Роналду став другим футболістом в історії, який зіграв на шести чемпіонатах світу. Раніше це досягнення підкорилося Ліонелю Мессі, який напередодні відзначився хет-триком у матчі збірної Аргентини проти Алжиру з рахунком 3:0.

Роналду дебютував на світових першостях у 2006 році. Тоді збірна Португалії дійшла до матчу за третє місце та завершила турнір четвертою. Саме цей результат досі залишається найкращим для Кріштіану на чемпіонатах світу.

Загалом португалець провів 22 матчі на мундіалях і забив вісім голів. Окрім виступів на чемпіонатах світу, Роналду має значні досягнення зі збірною Португалії: у 2016 році він виграв чемпіонат Європи, а також двічі ставав переможцем Ліги націй УЄФА. На рівні національної команди в активі легендарного нападника 143 голи у 228 матчах.

Після гри з ДР Конго збірна Португалії продовжить виступи на груповому етапі ЧС-2026 матчами проти Узбекистану та Колумбії. Раніше також повідомлялося, що Роналду підкорилося ще одне унікальне досягнення чемпіонатів світу.