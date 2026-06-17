Сергій Разумовський

Кріштіану Роналду встановив ще одне історичне досягнення на чемпіонатах світу.

Нападник збірної Португалії вийшов у стартовому складі на матч першого туру групового етапу ЧС-2026 проти ДР Конго. На момент початку зустрічі Роналду було 41 рік і 132 дні.

Як повідомляє Opta Sports, завдяки цьому португалець став найстаршим польовим футболістом в історії чемпіонатів світу, який розпочав матч мундіалю з перших хвилин. Раніше подібного показника серед польових гравців на турнірі не фіксували.

Для Роналду це вже не перший чемпіонат світу в кар’єрі. На мундіалях він дебютував ще у 2006 році, коли виступав за збірну Португалії на турнірі в Німеччині. Саме той чемпіонат світу досі залишається найуспішнішим для форварда за командним результатом: португальська збірна дійшла до півфіналу.

Загалом до свого активу Кріштіану записав 23 матчі на чемпіонатах світу. У цих поєдинках він забив вісім голів, залишаючись одним із найрезультативніших і найвпливовіших гравців своєї збірної на світових першостях.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі побив один із рекордів Кріштіану Роналду.