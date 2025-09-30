Новини перед матчем та форма команд

Для Кайрата дебют у груповому етапі Ліги чемпіонів виявився болючим: у першому турі вони пропустили тричі менш ніж за п’ять хвилин другого тайму та поступилися Спортінгу (1:4). Втім, у чемпіонаті Казахстану команда швидко реабілітувалася, обігравши Женіс (3:1), що має додати впевненості перед домашнім матчем.

Важливий факт: Кайрат ще жодного разу не перемагав у єврокубкових матчах групового етапу вдома (1 нічия, 2 поразки). Водночас цього сезону у кваліфікації ЛЧ команда провела чотири поєдинки без жодного пропущеного гола (3 перемоги, 1 нічия).

Реал розпочав нову європейську кампанію з перемоги над Марселем (2:1), але в Ла Лізі зазнав нищівної поразки від Атлетіко (2:5). Це була перша невдача «вершкових» у сезоні після семи перемог поспіль, і тепер вони будуть особливо мотивовані. Історія теж на їхньому боці: мадридці програли лише 3 з останніх 30 єврокубкових матчів проти суперників-дебютантів (24 перемоги, 3 нічиї).

Втім, Реалу потрібно бути максимально сконцентрованим, адже команда ризикує зазнати третьої виїзної поразки поспіль у ЛЧ такого не було з травня 2001 року.

Історія протистоянь

Раніше Кайрат та Реал між собою не зустрічалися. Іспанські клуби ще жодного разу не програвали представникам Казахстану в Лізі чемпіонів (1 перемога, 1 нічия).

Гарячі факти та серії

Кайрат зберігав свої ворота «сухими» у 4 з останніх 6 матчів.

Середня пропущених у груповому етапі УЄФА – 2,14 гола за гру (7 матчів, 5 поразок, 2 нічиї).

6 з останніх 7 матчів Реала завершилися з тоталом понад 2,5 гола.

У 3 з останніх 5 виїзних ігор ЛЧ Реал забивав рівно 3 голи.

Ключові гравці та втрати

18-річний Дастан Сатпаєв відкривав рахунок у двох останніх матчах чемпіонату Казахстану, але в Лізі чемпіонів заробив уже четверту жовту картку.

У Кайрата не зіграють нападники Жоао Паулу та Елдер Сантана.

У Реала відсутні Дані Карвахаль (дискваліфікація) та Едер Мілітао (травма).

Захисник Альваро Каррерас ризикує знову потрапити в протокол арбітра: він отримував жовті картки після 50-ї хвилини в 3 із 4 останніх матчів.

