Михайло Цирук

У вівторок, 30 вересня, відбудеться 9 перших поєдинків другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Казахстанський Кайрат у першому в історії домашньому поєдинку ЛЧ прийматиме мадридський Реал, інший дебютант, Пафос, прийматиме мюнхенську Баварію, а в центральному матчі ігрового дня Бенфіка з двома українцями у складі зустрінеться з лондонським Челсі. Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів вівторка у другому турі найпрестижнішого єврокубка.

Перший тур дві чорно-сині команди провели зовсім по-різному. Брюгге на своєму полі сенсаційно розбив Монако (4:1), тоді як Аталанта зазнала розгромної поразки від ПСЖ (0:4). Таким чином для бергамасків цей матч стає дуже важливим, адже друга осічка поспіль на старті турніру може вилізти боком наприкінці етапу ліги.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Аталанти

Мабуть, це буде найколоритніший матч ігрового дня, адже ледь не будь-який поєдинок ЛЧ у Казахстані автоматично стає колоритним. На шляху на цю гру Реалу доведеться подолати аж 8 158 кілометрів, а Алмати навколо матчу просто шалений ажіотаж: квитки на місця, де не видно половини поля, коштують по 250 тисяч тенге (15 тисяч гривень!), та навіть на такі витрати люди готові йти заради того, аби побачити наживо королівський клуб.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Реала

Окрилений перемогою в мадридському дербі Атлетико спробує здобути перші очки в Лізі чемпіонів. Однак легко точно не буде, адже в суперниках - міцний Айнтрахт, який виграв три з пʼяти стартових матчів Бундесліги, а в Лізі чемпіонів просто розтрощив Галатасарай (5:1). Чи вдасться команді Сімеоне вперше в сезоні виграти три матчі поспіль?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Атлетико

У півфіналі попередньої Ліги Європи норвезький клуб створив для шпор чимало проблем, тож сподіватися на легку прогулянку підопічним Томаса Франка точно не варто. У першому турі Буде/Глімт зіграв у результативну нічию зі Славією (2:2), а Тоттенгем мінімально здолав Вільярреал (1:0), тож у цій грі обидва колективи прагнутимуть продовжити набирати очки.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Тоттенгема

Стамбульському Галатасараю точно не позаздриш, адже після розгромної поразки від Айнтрахта в першому турі (1:5) чемпіон Туреччини потрапить під гарячу руку розлюченого першою поразкою в сезоні Ліверпуля, який на вихідних поступився Кристал Пелас (1:2). Чи вдасться аутсайдеру стримати тиск червоних?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ліверпуля

З фаворитом цього протистояння усе більш ніж ясно. Інтер доволі впевнено виграв стартовий матч Ліги чемпіонів у Аякса (2:0), а після цього здобув дві перемоги поспіль в Серії А над Сассуоло (2:1) та Кальярі (2:0). Тож на папері Славія виглядає приреченим аутсайдером, однак, можливо, їй таки вдасться змусити фаворита трохи напружитися.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Інтера

Після не надто вдалого старту сезону зараз у Марселя Роберто Де Дзербі настав досить непоганий період: в чемпіонаті здобули три перемоги поспіль, одну з яких - над ПСЖ (1:0), а між ними дали гідний бій мадридському Реалу в Лізі чемпіонів (1:2), хоч і мінімально поступилися.

У такій формі провансальцям цілком під силу здобути перші бали в новому розіграші ЛЧ у протистоянні з Аяксом. Нідерландський клуб виграв 5 з 7 матчів на внутрішній арені, а от в Лізі чемпіонів, як і його суперник, очок поки не має, поступившись у першому турі Інтеру (0:2). Хто ж з команд здобуде перші бали в новому розіграші?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Марселя

Пафос залетів у першу у своїй історії Лігу чемпіонів з набраним очком у грі проти Олімпіакоса (0:0), однак цього разу завдання кіпріотів буде значно складнішим. У гості до новачка завітає мюнхенська Баварія, яка у першому турі розібралася з Челсі (3:1), і тепер спробує продовжити свою переможну ходу.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Баварії

Ну а в центральному поєдинку ігрового дня лондонський Челсі прийматиме Бенфіку Анатолія Трубіна та Георгія Судакова. Обидві команди розпочали цю Лігу чемпіонів невдало: Челсі згорів Баварії (1:3), а Бенфіка сенсаційно програла Карабаху (2:3), тож набрані бали тепер дуже потрібні як одним, так і іншим. Ну а наша окрема увага, звісно ж, буде прикута до Георгія Судакова, який блискуче розпочав свою карʼєру в Португалії, відзначившись у пʼяти матчах двома голами та асистом. Чи допоможе українець своїй команді засмутити колишню команду Жозе Моурінью?

Прогноз ХSPORT.ua - Челсі не програє

У матеріалі використані фото Getty images