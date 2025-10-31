Колишній тренер Кривбаса та Зорі Юрій Вернидуб поділився думками щодо майбутнього наставників Динамо Олександра Шовковського та Шахтаря Арди Турана.

Звільнення Турана? Це все залежить від керівництва, тут важко сказати. Тільки вони можуть вам сказати, що буде далі. Але дивлячись на цей результат, який є на сьогодні – він не зовсім добрий. Тому може статись все що завгодно. Тим більше чемпіонат дійсно цікавий – є Динамо, Шахтар, Кривбас, ЛНЗ, Полісся. Дуже цікаво. Думаю, ще і Карпати можуть все одно десь влізти в цю боротьбу. Різниця між ними та Шахтарем складає 9 очок, 20 турів залишилось – може бути все, що завгодно.

Подивіться – ЛНЗ почали добре, тоді декілька ігор програли і трішки спустились. Тепер декілька матчів виграли і вже перебувають на третьому місці в чемпіонаті. Ось і все.

Думаю, щільність у таблиці говорить про те, що чемпіонат вирівнявся. Якщо раніше цікавості було не так багато – спочатку після 10 турів відрив Шахтаря і Динамо від інших був набагато більший і всі розуміли, що золоті і срібні медалі уже розіграні. Зараз це дуже цікаво.

Мені так цікаво – кожен тур хтось виходить на перше місце, хтось на друге, на третє – все міняється. Я розумію, що дійсно наш чемпіонат послаб, дивлячись на ті результати в єврокубках, національної збірної. Не той час, який дає можливість для цього. Тому думаю, багато повід’їжджало, особливо молоді українці. Зараз дуже важко – такий час, війна. Але думаю, треба все одно вболівати і робити все, щоб чемпіонат йшов, бо це цікаво. Все буде добре.

Щодо чуток навколо Шовковського, я взагалі на це дивлюсь так... Динамо не могло зіграти, було 6 нічиїх, і його після кожного туру звільняли. Зараз у Турана така пішла чорна смуга. Зараз про Турана почнуть писати. Найголовніше, що є про що писати. Думаю, керівництво розбереться і якщо тренер відчуває велику довіру від керівництва – це великий плюс і для керівництва, і для головного тренера, і для клубу. А якщо цього нема – то краще цей крок зробити раніше і звільнити. Але я не думаю, що клуб від цього виграє – чи то Динамо, чи то Шахтар, – сказав Вернидуб у інтерв'ю ua.tribuna.com.