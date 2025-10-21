Європейський клуб може віддати українського форварда в оренду
В Туреччині повідомили подробиці
близько 2 годин тому
Фото - ФК Трабзонспор
Український нападник Трабзонспора Данило Сікан близький до того, аби під час зимового трансферного вікна покинути клуб.
За інформацією Günebakış, найімовірніше взимку Сікан відправиться на правах оренди в іншу команду.
Раніше повідомлялося, що форвард може повернутися в Шахтар, або переїхати до бельгійського чемпіонату.
Сікан у нинішньому сезон провів шість матчів (90 хвилин) за турецький клуб, забивши гол і оформивши асист.
Контракт 24-річного українця з Трабзонспором діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника у шість мільйонів євро.