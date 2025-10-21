Павло Василенко

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан близький до того, аби під час зимового трансферного вікна покинути клуб.

За інформацією Günebakış, найімовірніше взимку Сікан відправиться на правах оренди в іншу команду.

Раніше повідомлялося, що форвард може повернутися в Шахтар, або переїхати до бельгійського чемпіонату.

Сікан у нинішньому сезон провів шість матчів (90 хвилин) за турецький клуб, забивши гол і оформивши асист.

Контракт 24-річного українця з Трабзонспором діє до 30 червня 2029 року. Transfermarkt оцінює вартість нападника у шість мільйонів євро.