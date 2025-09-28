Головний тренер Трабзонспору Фатіх Текке поділився короткою думкою про гру українського форварда Данила Сікана, який забив вирішальний м'яч у напруженому матчі чемпіонату Туреччини проти Карагюмрюка, що завершився з рахунком 4:3.

«Сікан минулого тижня був травмований, ми залучили його до одного тренування. На кожному тренуванні він один з найулюбленіших гравців. Поки отримує ігровий час, він той, хто любить футбол. У мене буде з ним розмова».

Цього сезону 24-річний нападник провів п'ять матчів і відзначився одним голом.

Трабзонспор займає друге місце у турнірній таблиці, набравши 14 очок після семи зіграних турів. Наступний поєдинок команда проведе 3 жовтня о 20:00 за київським часом, коли на своєму полі прийме Кайсеріспор.