Тренер Трабзонспора: «Сікан один з найулюбленіших гравців»
Фатіх Текке відзначив українського форварда після матчу чемпіонату
близько 16 годин тому
Головний тренер Трабзонспору Фатіх Текке поділився короткою думкою про гру українського форварда Данила Сікана, який забив вирішальний м'яч у напруженому матчі чемпіонату Туреччини проти Карагюмрюка, що завершився з рахунком 4:3.
«Сікан минулого тижня був травмований, ми залучили його до одного тренування. На кожному тренуванні він один з найулюбленіших гравців. Поки отримує ігровий час, він той, хто любить футбол. У мене буде з ним розмова».
Цього сезону 24-річний нападник провів п'ять матчів і відзначився одним голом.
Трабзонспор займає друге місце у турнірній таблиці, набравши 14 очок після семи зіграних турів. Наступний поєдинок команда проведе 3 жовтня о 20:00 за київським часом, коли на своєму полі прийме Кайсеріспор.