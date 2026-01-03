Павло Василенко

Центральний нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре потрапив до сфери інтересів Антверпену.

Як повідомляє Nieuwsblad, бельгійський клуб розглядає підписання контракту з 24-річним форвардом не взимку, а влітку, коли контракт буркінійця сплине і він стане вільним агентом.

Наразі Шахтар має у доробку 35 залікових балів та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ.

Траоре у сезоні 2025/26 років зіграв за «гірників» лише три поєдинки: без результативних дій.