Європейський клуб цікавиться форвардом Шахтаря
Футболіст може змінити команду
близько 1 години тому
Фото - ФК Шахтар
Центральний нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре потрапив до сфери інтересів Антверпену.
Як повідомляє Nieuwsblad, бельгійський клуб розглядає підписання контракту з 24-річним форвардом не взимку, а влітку, коли контракт буркінійця сплине і він стане вільним агентом.
Наразі Шахтар має у доробку 35 залікових балів та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ.
Траоре у сезоні 2025/26 років зіграв за «гірників» лише три поєдинки: без результативних дій.
Матеріали по темі
Повернення не буде! Ексхавбек Шахтаря продовжив контракт із бразильським клубом
близько 22 годин тому