Михайло Цирук

Поки ми обговорюємо матчі збірної України на товариському турнірі в Канаді, у Європі вже повним ходом триває відбір на ЧС-2026. Розпочався він ще у березні, і тоді грали збірні, які не брали участь у стиках та плейоф Ліги націй. Зараз, у червні, свій шлях на мундіаль розпочали ще більше команд, тож саме час поглянути на склад кожної з груп, проаналізувати ситуацію, яка там складається, та виділити фаворитів і аутсайдерів.

Група G: боротьба між Польщею та Нідерландами

Представники перших шести відбіркових груп, серед яких і наша, свій шлях на ЧС ще не розпочинали, тож поки зосередьмося на іншій половині учасників. Почнемо з групи G, де є два доволі очевидні претенденти на дві прохідні позиції - збірні Нідерландів та Польщі. Скоріше за все, у скромній компанії Фінляндії, Литви та Мальти прямий вихід та путівку в плейоф розіграють саме вони, і будь-який інший підсумок тут буде справжньою сенсацією.

На папері головним претендентом на першу сходинку виглядають саме Нідерланди. Наразі вони встигли провести один матч проти Фінляндії і здобули перемогу 2:0, а сьогодні ввечері, найімовірніше, розберуться з Мальтою та матимуть 6 очок з шести можливих.

Втім, не втрачала балів поки і Польща: ще в березні біло-червоні розібралися з Литвою (1:0) та Мальтою (2:0), тож поки також мають 100% показник набраних очок, і спробують зберегти його і за підсумками сьогоднішньої зустрічі з Фінляндією.

Група Н: Найслабша з усіх

Мабуть, лише у цьому квінтеті немає не те що топової, а навіть наближеної до статусу топової команди. За такої ситуації лідерство наразі захопила Боснія, яка має три перемоги в трьох матчах: над Румунією (1:0) та Кіпром (2:1) у березні, а також над Сан-Марино (1:0) три дні тому.

Відсутність топових команд підвищує конкурентність та ймовірність сюрпризів. Ще одним претендентом на перше місце в цій групі можна вважати Австрію. Наразі команда виграла свій єдиний матч відбору у Румунії (2:1), а сьогодні ввечері зіграє проти Сан-Марино, тож, вочевидь, також здобуде три бали.

Група І: Яскравий старт Норвегії

У групі І є два очевидних претенденти на перше місце, які мають розіграти його між собою - Норвегія та Італія, і вже на старті цієї боротьби Голанд і компанія створили для себе солідний відрив.

Норвежці виграли 4 з 4 стартових матчів кваліфікації, один з яких - лобовий проти Італії (3:0), і враховуючи те, що крім очних матчів фаворитам втрачати очки нема де, можемо говорити про те, що скандинави зробили дуже вагомий крок до першого місця, а італійцям тепер треба буде сподіватися на помилки суперника в матчах, які він має вигравати. Тлом для розбірок лідерів у цьому квінтеті будуть Ізраїль, Естонія та Молдова, і дуже малоймовірно, що хтось з цих команд реально претендуватиме на путівки на мундіаль.

Група J: Бельгія дає шанс конкурентам

Свій явний фаворит мав би бути й у групі J, і це, очевидно, команда Бельгії. Однак нестабільність та кризовість бельгійців в останній час теоретично може дати шанс комусь з переслідувачів.

У стартовому матчі кваліфікації Бельгія втратила очки з Північною Македонією (1:1), а потім таки обіграла Вельс (4:3). Відтак за втраченими очками червоні дияволи наразі лідирують, однак навіть якщо виграти дві гри в запасі, перевага команди над валійцями та македонцями буде не такою й значною, тож вся боротьба тут ще попереду.

Група К: легка прогулянка для Латвії та балканська дуель за друге місце

Традиційно легко має скластися кваліфікація на ЧС для збірної Англії, адже навіть приблизно рівного суперника у її квінтеті немає. Не дивно, що команда Томаса Тухеля розпочала шлях на мундіаль з трьох сухих перемог: над Албанією (2:0), Латвією (3:0) та Андоррою (1:0).

Головний претендент на друге місце тут - Сербія, однак кинути їй виклик теоретично могла б Албанія, яка відібрала очки у сербів у першому для них матчі турніру та не відпустила конкурента уже на початку відбору.

Група L: чи кине Чорногорія виклик комусь з фаворитів?

В останній групі цього відбору головними фаворитами, які розіграють між собою перше місце, видаються команди Чехії та Хорватії, однак на хвості фаворитів поки сидить збірна Чорногорії. Втім, нікого з пари фаворитів чорногорці поки не обіграли, а лише розібралися з аутсайдерами квінтету - Гібралтаром (3:1) та Фарерами (1:0).

А от у чесько-хорватській боротьбі за перше місце віртуальне лідерство захопили картаті: 9 червня Хорватія розтрощила конкурентів у лобовому матчі з рахунком 5:1, тож мають стовідсотковий показник перемог та суттєву перевагу над чехами в очних зустрічах, що значно полегшує для команди боротьбу за перше місце.

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