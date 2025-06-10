Павло Василенко

Манчестер Сіті підписав нового воротаря Наразі офіційно відомо, хто замінить Скотта Карсона.

Ветеран прибув на «Етіхад» у 2019 році. «Містяни» спочатку віддали його в оренду, а потім викупили у Дербі Каунті. Карсон встиг з'явитися лише у двох матчах за Манчестер Сіті. Тим не менш, він виграв 12 трофеїв із командою.

Вже відомо, що 39-річний Карсон не продовжить кар'єру у Манчестері. Його контракт не був продовжений.

Клуб розпочав пошук нового третього воротаря. Маркус Беттінеллі офіційно приєднався до команди Хосепа Гвардіоли. Він підписав однорічний контракт. Беттінеллі буде включено до розширеного складу Манчестер Сіті на Клубний чемпіонат світу.

Беттінеллі був пов'язаний з Челсі з 2021 року. Він зіграв лише один матч за синіх.

Важко уявити, що 33-річний гравець має реальний шанс грати в наступному сезоні. У розпорядженні Гвардіоли все ще є Едерсон та Штефан Ортега.